Trumpi efekt: Mehhiko esirikas on oluliselt vaesem, kuid see-eest kõvasti populaarsem

15. juunil 2015 ehk päev enne seda kui Donald Trump alustas oma presidendikampaaniat, oli Mehhiko rikkaima inimese Carlos Slimi varanduse suuruseks 67 miljardit dollarit. Täna on ta 16 miljardi dollari võrra vaesem, kuid rahva seas palju populaarsem, kirjutab Bloomberg.

Keegi ei ole maailmas kaotanud Trumpi triumfi tõttu rohkem kui Mehhiko telekommunikatsioonimagnaat Slim, vähemalt kui teemaks on dollarid ja sendid.

Kuigi otseselt ei ole USA poliitika tema varandust kahandanud, on kaudselt lugu selline, et Trumpi karm jutt kukutas peesot ja seeläbi kahanes USA dollarites arvutatult Slimi varandus.

Samas on ebaõnn tõstnud Slimi populaarsust. Nüüd räägitakse temast juba kui tuleva aasta presidendivalimiste soosikust. Mehhiklased on pahased, et Trump lubas hakata neid USAst välja saatma ning lubas ehitada Mehhiko kulul USA-Mehhiko piirile müüri. Sestap nähakse, et 77-aastane esirikas on just täpselt see, keda riik juhiks vajab.

Slimile lootmine võib olla soovipärane mõtlemine, kuna ta ütles detsembris Bloomberg TVs, et ta ei kavatse kunagi asuda riigiametisse, kuid mehhiklased loodavad tema peale.

„Slim ütles, et ta ei ole huvitatud,“ ütles uurimiskeskuse Centro de Investigacion y Docencia Economicas poliitanalüütik David Crow. „Keegi ei usu teda või ei taha seda uskuda. Ta lööks Trumpi. Ka tema on erasektori mees, kuid kaugelt rikkam kui Donald Trump.“

Kuigi populaarsusele võis kaasa aidata mobiiltelefonitariifide vähenemine, ei pruugi see olla põhipõhjus. „Lõpuks on mehhiklased hakanud mõistma, et ta on aus, tark ja põhimõtetega ärimees, kes aitab paljusid teisi,“ ütles Atruro Elias Ayub Mexico City’s.

Slim ei ole alati olnud mehhiklastele meelepärane. 1990. aastal kui ta võitis Telefonos de Mexico oksjoni, süüdistati teda kui erastamise soosikut.