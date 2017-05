Trumpi esimene eelarve – suured kingitused rikastele ja kärped vaestele

USA president Donald Trumpi esimese riigieelarve saab võtta kokku lihtsalt – suured kingitused rikastele ja suured kulukärped vaestele, kirjutab CNN Money.

Trumpi eelarvedirektor Mick Mulvaney võttis esmaspäeval kokku suuremad kulude kärped. Tervishoiuprogrammi Medicaidi kärped peaksid andma aastakümne jooksul üle 600 miljardi dollarilise säästu. Toiduabiprogrammi, mida tuntakse SNAPina, kärped peaksid andma kümne aastaga 193 miljardi dollarilise kulude kokkuhoiu. Eluasemelaenude programmi vähendamine tooks kümne aastaga 143 miljardit dollarit säästu ja USA riigiametnike pensioniprogrammi vähendamine hoiaks kokku sama aja jooksul 63 miljardit dollarit.

Vaeste eestkõnelejad on šokeeritud kärbete ulatusest.

See on tagurpidi Robin Hoodi programm, teatas vasakpoolne mõttekoda Center on Budget and Policy Priorities. Trumpi administratsioon kaitseb programmi, et maksumaksjate huvid peavad olema esikohal.

Plaan on üldine ja mahub ühele leheküljele. Seda on vähe maksuekspertidele, et öelda, kas keskklass võidab või kaotab. Mida aga on teada, et on see, et rikkad, sealhulgas Trump ise, maksaks märkimisväärselt vähem makse.

„Enamus soodustustest lähevad rikastele,“ ütles mõttekoja Tax Policy Centeri vanemteadur Joe Rosenberg.

Nii eraisikute kui ettevõtete tipmised tulumaksumäärad vähenevad. Samuti likvideeritakse Obamacare'i heaoluprogrammi lisamaks rikastele investoritele. Trump annab aastas vähemalt 200 000 dollarit teenivatele investoritele maksuvabastuse ajal kui pooltel ameeriklastest ei ole aktsiaturule midagi investeeritud, kuna neil ei ole investeerimiseks vaba raha.

Suurim kingitus tuleb pärijatele. Praegu makstakse vähemalt 5,5 miljoni dollarilise pärandi pealt maksu, kuid Trump tahab selle maksu üldse kaotada.

Isegi Wall Streeti inimesed on üllatunud.

„Keskne on kulude kärpepool – ligi triljoni dollariline kärbe 10 aasta jooksul tervishoiult, toiduabi ja teiste vaesusega võitlemise programmide arvelt,“ ütles Horizon Investmentsi peastrateeg Greg Valliere. Ta prognoosis, et selle eelarvega sõidetakse Senatis vastu müüri.

Ligi iga viies ameeriklane kasutab Medicaidi programmi ja iga kümnes elab toiduabist. Suur osa valitsuselt abi saajatest valisid Trumpi.

Lisaks plaanib Trump vähendada toetusi invaliididele ja hädas perekondade ajutise abi programme.

Samal ajal plaanib Trump suurendada kaitseprogrammi 54 miljardi dollari võrra ja teha USA ajaloo suurima maksukärpe. Ekspertide sõnumil numbreid kokku võttes tuleb käia kirvega üle kõigist muudest kulutustest. See peaks lisama USA valitsusele triljon dollarit võlga.