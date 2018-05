Trumpi Iraani sanktsioonid lõid valusalt Iraani raha pihta

Iraani riaal kukkus täna rekordmadalale, kuna USA president Donald Trump otsustas loobuda Iraani tuumaprogrammi leppest, küttes Pärsia lahe äärses riigis majanduskriisi kartuseid.

Dollari eest küsiti täna 75 000 Iraani riaali. Eile enne Trumpi teadet sai USA dollari kätte 65 000 riaali eest, kirjutab Reuters tuginedes bonbast.comi andmetele.

Täna olid sarnased valuutakursid ka Teheranis, ütles üks välismaal olev Iraani ökonomist. Üks diiler ütles, et dollar maksis 78 000 riaali ja teine ütles, et ta on juba kahel korral müünud dollareid 80 000 riaali eest.

Varem odavnes riaal majanduse olukorra, finantseerimisraskuse ja iraanlaste poolse tugeva dollarinõudluse tõttu.

Veel aprilli lõpus maksis dollar umbes 57 500 riaali ja läinud aasta lõpus 42 890 riaali. Rahvusvaluuta vabalangus ähvardab suurendada inflatsiooni, lüüa elatusstandardit ja iraanlaste võimet reisida välismaal.

Et kursilangust pidama saada teatasid Iraani võimud aprillis, et nad viivad ametliku ja riaali turukursi samale tasemele 42 000 riaalile dollari eest ning lubasid arreteerida kõik, kes julgevad teha tehinguid teistsuguste kurssidega. Antud hirmutamine ei suutnud turgu likvideerida, sest võimud ei suuda ametlike kanalite kaudu tmüüa piisavalt valuutat, et tarbijate nõudlust täita. Diilerite sõnul läks valuutaturg lihtsalt põranda alla.