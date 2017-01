Saksamaa kasutab „äärmiselt alahinnatud“ eurot USA ja oma Euroopa Liidu partnerite ekspluateerimiseks, teatas USA presidendi Donald Trumpi rahvusliku kaubandusnõukogu juht Peter Navarro intervjuus ajalehele Financial Times.

Navarro kuulutas, et euro on nagu „varjatud Saksa mark“, mille madal väärtus andis Saksamaale eelise oma peamiste partnerite ees.

Navarro nimetas Saksamaad ka üheks peamiseks takistuseks USA kaubandusleppe sõlmimisel Euroopa Liiduga ning kuulutas läbirääkimised Euroopa Liiduga transatlantilise kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle surnuks.

„Suur takistus TTIP pidamisel kahepoolseks kokkuleppeks on Saksamaa, mis ekspluateerib jätkuvalt teisi riike EL-is ja ka USA-d „varjatud Saksa margaga“, mis on äärmiselt alahinnatud,“ ütles Navarro. „Saksamaa struktuurne tasakaalutus kaubanduses ülejäänud EL-i ja USA-ga rõhutab majanduslikku heterogeensust EL-i sees, ergo, see on mitmepoolne kokkulepe kahepoolse rüüs.“

„Brexit tappis TTIP mõlemal pool Atlandit veel enne Donald Trumpi presidendiks valimist. Mina isiklikult pean TTIP-d mitmepoolseks kokkuleppeks, kus palju riike on ühe „katuse“ all,“ ütles Navarro Financial Timesile.

Navarro sõnul on Trumpi administratsiooni üks kaubandusprioriteete rahvusvaheliste tarneahelate, millest sõltuvad paljud USA rahvusvahelised ettevõtted, lahtiharutamine ja kodumaale tagasi toomine, mis võtab sihikule tänapäevase ülemaailmse majanduse ühe tugisamba.

„Ameerika majandusele ei tee pikaajaliselt head ainult suurte kastitehaste pidamine, kus me nüüd paneme kokku „Ameerika“ tooteid, mis koosnevad eelkõige välismaa komponentidest,“ ütles Navarro. „Me peame tootma neid komponente tugevas kodumaises tarneahelas, mis kannustab töökohtade lisandumist ja palgatõusu.“