Trumpi lemmikfirmat kahtlustatakse suures maksupettuses

"Ma armastan Caterpillarit," kiitis USA ametisolev president Donald Trump nädal aega tagasi USA rasketehnikatootjat. Lõppeval nädalal tegid aga mitme ametkonna töötajad Caterpillari peakorterisse Illinoisi osariigis ühise reidi, otsides tõendeid suuremahulise ekspordiga seotud maksupettuse kohta.

Bloombergi teatel otsisid USAs buldooseri sünonüümiks oleva Caterpillari peakorteri Peorias Illinoisis läbi nii maksuameti, kaubandusministeeriumi, föderaalse tagatisagentuuri kui ka osariigi politsei ametnikud. Agentuuri kätte sattunud läbiotsimiskorralduste põhjal otsisid ametnikud dokumente ja faile Caterpillari Šveitsi tütarettevõtte CSARL kohta, mis on soetud mitme süüdistusega, sealhulgas süüdistustega "ekspordi kohta väära info avaldamises või info avaldamata jätmises" ning "väära ja eksiteele juhtiva finantsinfo avaldamises".

Caterpillari aktsiad on Trumpi valimisest saadik märkimisväärselt kerkinud, sest investorid ootavad firmat kasu lõikavat Trumpi triljoni dollari suurusest taristuinvesteeringute programmist. Neljapäeval, pärast ametnike reidi uudise teatavaks saamist, hakkasid aktsiad aga langema.

Caterpillar on juba tükk aega maadelnud süüdistustega, et tema Genfis registreeritud tüarettevõtte kaudu tehtud varuosade müügi tehingutelt on maksud suures osas maksmata. Kuus aastat tagasi süüdistas endine juhtkonna liige ettevõtet selles, et üheksa aasta jooksul on USAst müüdud varuosad paberite kohaselt hoopis müüdud Šveitsist ja Bermuda kaudu, niimoodi optimeerides kokku 5,6 miljardilt dollarilt tervelt kaks miljonit dollarit makse.

Tänavu veebruaris teatas ettevõte, et paneb võimalikeks lisamaksudeks ja trahvideks kõrvale kaks miljardit dollarit.