Trumpi nõunik: oleme Hiinaga majandussõjas

Steve Bannon Foto: Evan Vucci, AP

USA presidendi Donald Trumpi nõunik Steve Bannon ütles Ühendriikide uudisteportaalile prospect.org antud intervjuus, et USA on Hiinaga majandussõjas. "Washington on küll võitlust kaotamas, aga me veel anname neile kõva hoobi," viitas Bannon Hiina "ebaausatele kauplemishindadele".