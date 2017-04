Trumpi plaanid viisid USA tehnoloogiabörsi rekordile

USA tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite murdis eile esimest korda läbi 6000 punkti taseme, sest investorid panustasid tugeva kasvupotentsiaaliga tehnoloogia- ning väiksematesse ettevõtetesse.

Seda vaatamata kahtlustele, et president Donald Trump ei suuda maksukärbete ning valitsussektori kulutuste kasvatamisega inflatsiooni suurendada, vahendab Briti majandusleht Financial Times.

Nasdagi indeks kerkis teisipäeval 0,7% 6 029,68 punktini.

Vaatamata kahtlustele, et Trump ei suuda oma eelarvelubadusi täita, on suur osa investoreid jätkuvalt lootusrikkad, eriti pärast seda, kui Valge Maja andis märku, et nad plaanivad seadusmuudatust, mis langetaks ettevõtete tulumaksumäära 15 protsendile. Praegu on see 35% ehk üks maailma kõrgemaid.

Trumpi maksumuudatustest võidaksid eriti just tehnoloogiafirmad. Moody’se andmetel oli 2016. aastal nende arvel 55% USA firmade välimaal hoitavast 1,3 triljoni dollari suurusest summast. Raha hoitakse välismaal USA kõrgete maksumäärade pärast.

Kui see raha toodaks USAsse tagasi, saaks seda kasutata investorisõbralikeks sammudeks, näiteks aktsiate tagasiostuks ning dividendideks, aga ka kapitalikulutuste suurendamiseks ning ülevõtmisteks.