Trumpi saladus jääb püsima: Valge Maja loobus ühe valimislubaduse täitmisest WikiLeaks palub abi

Foto: Alex Brandon, AP

Valgel Majal ei ole mingit plaani avaldada president Donald Trumpi maksudeklaratsioone, ütles Trumpi nõunik. See tähendab, et kampaanias lubatust on plaanis taganeda. Toona lubati, et kui audit on valmis, siis tuuakse kõik avalikkuse ette, kirjutab Bloomberg.