Vene rubla kukkus täna dollari suhtes viimase kahe nädala madalaimale tasemele, sest investorid kardavad, et USA Süüria rünnak pingestab Washingtoni ja Kremli suhteid.

MarketWatch kirjutab, et dollari eest saab nüüd 56,961 rubla, see on kõrgeim tase alates 24.märtsist.