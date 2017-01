Trumpi trumbid. Kui rikas on Donald Trump?

Trump Toweri vestibüül Foto: Scanpix/ Reuters

Kui rikas on USA president Donald Trump? See on üks paremini hoiutud saladusi. Siiski on eri aegadel mitmed meediaväljaanded püüdnud Trumpi varasid ja kohustusi kokku arvata. Seda tegi ka Bloomberg.