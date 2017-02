USA president Donald Trump lubas kulutada infrastruktuurile triljon dollarit. Metallide hinnad on Trumpi ralli käigus kõvasti tõusnud, kuid triljonist jääb väheseks hinnatõusu õigustamiseks.

Triljon dollarit oli summa, mida Trump lubas kulutada kümne aasta jooksul USA taristu nagu teede ja lennujaamade rajamiseks. Kuigi Trumpo ei ole veel ettepanekut Kongressi saatnud, panustavad investorid juba ehitusbuumile, mis suurendab toorainete nõudlust. Metallide hind alates alumiiniumist kuni sulami teraseni on alates valimistest novembris tõusnud. Riskifondid ei ole kunagi varem teinud nii suurt panust vase hinnatõusule, kui neil on praegu üleval.

Samas projektide valimine, rahastamine ja valmimine võib võtta aastaid. Ja ka siis lisab see Goldman Sachsi analüüsi kohaselt kõigest 0,4 protsendipunkti üleilmsele terase- ja vasenõudlusele. Teiste metallide nagu tsingi või nikli osas on täiendav nõudlus nii väike, et seda üldse mõõta, leidis Bloomberg Intelligence.

„See on nagu veepiisk ookeanis,“ ütles Londonis töötav Wood Mackenzie teraseanalüütik. „See ei muuda üleilmset pilti ning selle ei ole suuremat mõju väljaspool USAd.“

Kui Trump plaanib kulutada triljon dollarit kümne aasta jooksul infrastruktuuri rajamisele, siis Hiina kulutas selleks üksi mullu 1,7 triljonit dollarit. Hiina osakaal maailma vasenõudluses on 46 protsenti võrreldes USA kaheksa protsendiga. Teraseturul on Hiina nõudluse osa 44 protsenti ja USA oma seitse protsenti, selgub Morgan Stanley prognoosidest.

Kui USA kulutaks aastas 100 miljardit dollarit praegusest enam, suurendaks see USA terasenõudlust umbes 3,5 miljoni tonni võrra aastas, prognoosis Credit Suisse. Selle saaks kergesti täita Hiina terase liigse laovaruga, mis Morgan Stanley prognoosi kohaselt ulatus mullu 72,4 miljoni tonnini. Goldman Sachsi prognoosi kohaselt suurendaks täiendav infrastruktuuri ehitus vasenõudlust 77 000 tonni võrra, mis moodustaks umbes neli protsenti maailma igakuisest vasetoodangust.

Lisaks ei toimuks need ostud lähiajal. Näiteks kui kaua infrastruktuuriprojektid aega võtavad, võiks olla 61-aastase Tappan Zee silla uuendus New Yorgis. Selleks kulub 110 000 tonni terast. Silla uuendamise planeerimine algas 1999. aastal ja ehitus algas 2013. aastal. Sild peaks valmima tuleval aastal.