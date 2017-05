Trumpil tuli idee: USA võiks müüa poole strateegilisest naftareservist

USA president Donald Trump tegi ettepaneku müüa maha pool USA strateegilisest naftareservist. Selle ideega üllatas ta täna kütuseturgu, kuna naftakartelli OPEC liikmed püüavad piirata pakkumist hinna tõstmiseks, kirjutab Reuters.

Valge Maja nõudis esmaspäeva õhtul avalikustatud eelarvedokumendis, et USA hakkaks alates 2018. aasta oktoorist müüma osahaaval maha strateegilist naftareservi, et saada 16,5 miljardit dollarit. USA strateegilises naftareservis on 688 miljonit barrelit musta kulda.

Plaan tuli välja vaid päev pärast seda, kui Trump lahkus visiidilt Saudi Araabiast, kes on naftakartelli OPECi sisuline liider.

See samm tõmbab vaiba alt OPECi plaanidelt vähendada naftaturul pakkumist. OPEC on niigi kimpus USA kildanafta tootmisega.

Eelarve osas on viimane sõnaõigus USA kongressil ja minevikus on sealt palju Valge Maja ettepanekuid tagasi lükatud.

Nafta juulilepingu hind langes täna 0,6 protsenti ja maksis USAs 50,81 dollarit barrelist ning Londonis 53,52 dollarit.