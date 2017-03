Trumponomics. Trumpil läheb üleskutsega “osta Ameerika kaupa!” raskeks

Trump tahab läbi suruda lööklauset "Osta Ameerika kaupa!" Paraku ei õnnestu see kuigi hästi, sest ameeriklased ei osta kaupa tootmiskoha, vaid hoopis hinna alusel.

Cathy Paraggio vaatab alati kauba tootjamaasilti. Ta uskus „Made in the USA“ liikumisse kaua enne president Trumpi üleskutset. 2012. aastal lõi ta meeste ujumisrõivaste kaubamärgi NoNetz. Ta eesmärk oli valmistada tooted USAs ja nii ta leidiski sobiva tekstiilivabriku Brooklynis. Kuid oli vaid üks väike probleem: Brookynis maksab ujumispükste tootmine 23 dollarit. Tootes seda Hiinas ja saates USAsse maksab see aga 10 dollarit.

„Kui toota Ameerikas, siis paistaksin ma väga halva äriinimesena,“ ütles ta CNNMoney'ile. Sellele vaatamata jäi ta kindlaks esialgsele plaanil ning jätkas tootmisega kodumaal, lootes, et tarbijad eelistavad USAs valmistatud kaupa, kuid tarbijaid see ei huvita.

„Kedagi ei huvita, et kaup on USAs toodetud,“ ütles ta ja tunnistas, et tellis hiljuti esmakordselt kaupa Hiinast.

Trumpil meeldib väga rääkida osta Ameerika kauba teemal, baseerudes sellele suure osa oma valimiskampaaniast. Kahjuks ei lähe aga tema visioon kokku Ameerika ostja omaga, kes eelistab ainult soodsaid tehinguid.

Küsitluste kohaselt on ameeriklased sõnades suured USAs toodetud kauba eelistajad, kuid kui tegemist on reaalselt ostmisega, siis see lugu on teistsugune.

„Tarbijad eelistavad toodetud USAs seni, kuni nad ei pea selle eest maksma,“ ütles konsultatsioonifirma A.T. Kearney partner Greg Portell.

Aastate jooksul on inimesed harjunud odavate hindadega Walmartis ja Targetis. Üldiselt nad eelistavad USAs toodetud kaupa seni, kuni see ei maksa rohkem kui Hiinas, Saksamaal või Bangladeshis toodetud kaup.

Paraggio ütleb, et ta kuuleb sageli ütlust, et mulle meeldib see toode, kuid miks see on nii kallis.

Associated Press-GFK küsitluse kohaselt eelistavad ligi kolmveerand ameeriklastest osta kodumaist kaupa. Kuid nende esimene eelistus on osta odavat kaupa. Boston Consulting Groupi (BCG) andmetel on pilt veel keerulisem, sest poodi minnes kaaluvad inimesed ka toote kvaliteeti. BCG uuringu kohaselt saab USAs toodetu eest küsida kuni viis protsenti enam kui välismaal toodetu eest.

Ka Donald Trumpi tütre Ivanka Trumpi osad moekaubad on toodetud Hiinas.

Suur kuluvahe tuleb sisse tööjõu hinnast: New Yorgis on miinimumpalk 11 dollarit tunnis ja see tõuseb 2018. aasta lõpust 15 dollarile tunnis, rääkis Brooklini tehase omanik Chung Yo, kelle juures Paraggio tootis ujumisriideid.

„Hiinas tehakse töö ära kahe või kolme dollariga tunnist,“ ütles Yu. „Kuid ka Hiina muutub kalliks. Jaekaupmehed eelistavad juba Hiinale Bangladeshi.“

Yu tehases jagub tööd küllaga, kuid ainult väikeste partiidega tellimuse näol – kuni 300 eset. Kui tellimused on suuremad, lähevad need välismaale.

„Ei vasta tõele, et toodetud USAs on parema kvaliteediga,“ lausus ta. „Kõik taandub masinate ja tööjõu kvaliteedile.“

„Oleme vaimustuses kui Trump räägib kuidas tootmine tuuakse tagasi USAsse,“ ütles Yu. „Ma tahaks näha, kuidas ta selle ellu viib.“