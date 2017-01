Pühapäeva õhtupoolikul tekkis Kuivastus autode pealelaadimisel mõningane segadus, sest väidetavalt lasti äsja pileti ostnud sõidukid tavajärjekorrast praamile, samal ajal kui juba järjekorras seisjad pidid järgmist väljumist edasi ootama.

TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul oli tipp-momendil järjekord nii pikk, et sõiduk sai ülejärgmisele reisile. Teatavasti on vedajal õigus lisareisideks, kui praamist jääb maha rohkem kui 100 rajameetrit sõidukeid ning järgmise reisini on üle kahe tunni, kirjutab Meie Maa.

“Töötajate sõnul oli neil pühapäeva õhtul tegemist valesti reastunud sõidukitega, aga varem peale laskmist ei olevat olnud. Tavajärjekorras lastakse sõidukid laevale pileti ostmise järjekorras,” kinnitas Padar, lisades, et sadamate töötajate hinnangul on tänavu jaanuaris olnud reisijaid võrreldes mullusega enam.

“Jälgime pidevalt olukorda. Meie soov on osutada paremat teenust ning pakkuda reisimisvõimalusi sel ajal, kui nõudlus on suurem. Kohtume juba sellel nädalal MKM-i esindajatega, et vaadata üle laevagraafikud ning leida lisavõimalusi reisideks reedeste ja pühapäevaste suurema nõudlusega kellaaegadel,” kinnitas Padar.