TS Laevad on saanud ministeeriumilt kaks trahvi. Kas üks on veel tulemas?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on riigifirma Tallinna Sadam tütarettevõttele TS Laevad teinud trahvi kokku 500 000 euro ulatuses. Rikkumised seisnesid selles, et liinile ei tulnud lubatud uued alused. TS Laevad juht ütleb, et Postimehe tänane väide, et TS Laevad on jäänud erinevate tehingute ja trahvidega 4 miljoni euroga plussi, ei vasta tõele.

Ministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda ütles, et ministeerium on teinud TS Laevadele kaks trahvi, mille summad on olnud 400 000 ja 100 000 eurot. Maksimaalselt oleks ministeerium saanud laevafirmale teha 5 miljoni euro suuruse trahvi, kuid seda siis, kui parvlaevaliiklus oleks täielikult seiskunud. Kaido Padar loodab, et rohkem trahvi ei lisandu.

„Eks juunis saab see selgeks, aga loodan, et ministeeriumist ei tule trahviotsust. See on väga napp, sest lubasime kõik parvlaevad Eestisse tuua aasta esimeses kvartalis. Loodan, et paar päeva üle aja minemist ei tähenda 100 000 eurot trahvi, aga otsuse teeb siiski ministeerium," ütles Padar.

Rasmus Ruuda ütleb, et täna ei ole mingit trahviotsust nö üleval, vaid ministeerium vaatab iga kolme kuu tagant üle, kas on põhjust trahvi tegemiseks. Näiteks, kas avaliku teenindamise lepingus kehtestatud nõuetele vastavad laevad on olemas, kas on põhjuseta ära jäänud reise jne.

Parvlaev Tõll Remontowa tehases Foto: Ringo Koppel, TS Laevad

4 miljonit plussis?

Tänaseks on kõik uued parvlaevad Eestis ning mitteametlikel andmetel on TS Laevad saanud aluste ehitajatelt 11 miljonit eurot selle eest, et parvlaevad hilinesid. Seda TS Laevade juht Kaido Padar seda ei kinnita, sest trahvisummad on konfidentsiaalsed. Ta ütles, et Postimehes täna välja käidud fakt, et TS Laevad on trahvidena saadud 11 miljoni euro ning asenduslaevadega tehtud tehingutega jäänud kokkuvõttes 4 miljoni euroga plussi, ei ole täielikult tõene.

„Ma ei tea, kust nad need numbrid on võtnud. Selge on see, et täna on meie tulud ja kulud tasakaalus ning kui suudame parvlaev Hiiumaa välja prahtida, siis saame ka plussi," rääkis Padar.

Olgu öeldud, et Regula ost ning St. Ola, Harilaiu ning Hiiumaa rent läksid TS Laevadele maksma kokku 7 miljonit eurot.

Türgis ehitatud laevad maksind mõlemad 22,8 miljonit eurot ning Poolast tulevad alused 31,5 miljonit eurot. Kokku läksid parvlaevad maksma 108,6 miljonit eurot. Trahvisumma vähendas maksumuse lõpuks alla 100 miljoni euro.