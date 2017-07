TS Laevad: pileteid peabki varem ostma!

Saarlased kurdavad, et ilma broneeringuta on raske parvlaevadele pääseda. TS Laevade hinnangul aga peavadki inimesed reisidele pileteid ette ostma, mis võimaldaks vedajal paremini planeerida ja vajadusel lisareise pakkuda.

Eile kirjutas Delfile anonüümsust palunud saareelanik, kelle sõnul ei arvesta parvlaevade operaator TS Laevad saarlaste huvidega, kes peavad käima mandril ka seda pikalt ette planeerimata ja piletit broneerimata.

"Täna selgus, et mul on vaja kiirelt Pärnus käia. Hommikul praamile, Pärnust tagasi sõites juba eeldasime, et jäämegi esimesest praamist maha. Reedene päev ju. Hommikul enam broneeringuid saada ei olnud. Nii läks. Saime kaile ja kui tuli järgmine laev, jäime ka sellest maja ja järgmisele pandi 100 autot broneeringuid ja 20 tavareast. Jäime jälle maha.

Kas see on normaalne, et müüakse 83% broneeringuid? Seega saarlasena kiirreise mandrile teha on suhteliselt mõttetu, sest praamid on välja müüdud ja tavajärjekorras seista on mõttetu ajaraisk," kirjutab lugeja.

"Päris tõsi see ei ole, et ei saa laevale. Ega kõik 100% eelmüügist ära ei müüda, müüakse kuni 70%. Nii on otsustatud, 70% inimesi on suhteliselt rahul, nemad saavad planeerida oma aega," ütles täna Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

"E-pileteid oli veel sama päeva [reede - toim.] hommikul müügil osaliselt. Kui inimesed pileteid varem ostavad, on võimalik ka TS Laevadel teenust paremini planeerida - töötajaid platsile korda looma juurde võtta näiteks, sest paljud kuritarvitavad ka, trügivad vahele," märkis Arro.

TS Laevade võetud suund ongi see, et 70 protsenti piletitest tahetakse juba eelmüügist ära müüa. Arro tõi välja, et reisijatele tullakse ka vastu.

"Varem peaks oma plaane tegema. Vedaja on suhteliselt paindlikuks teinud, e-pilet kehtib veel 48 tundi pärast ostetud reisi, seda on võimalik 15 minutit enne reisi toimumist muuta," märkis Arro. Idee on selles, et mida varem tehakse broneeringud, seda täpsemalt saab TS Laevad plaane teha.

"Kui oleks varem näinud, et reede on nii populaarne, siis oleks vedajal võimalus riigiga läbi rääkida ja lisareise ka tellida. Kui eelmisel päeval näitab, et pileteid on saada, siis viimasel hetkel on see suhteliselt keeruline," resümeeris Arro.

Pärast loo ilmumist kirjutas Delfile veel hulk sama murega kodanikke. Näiteks on hädas loomaarst, kellel on vaja hobuseid mandrile ravile tuua. "Kirjutate väga õigel teemal! Nii täis laevade broneerimine on absurdne. Teiseks võiks eelistada pidevalt sõitvaid ärikliente. Ma olen loomaarst ja minu Saaremaa klientidel on juba hirm, et loomadega võib ühel hetkel kriitilises olukorras halvasti minna.

Ootamatu haigestumise korral ei saa kuidagi teha broneeringuid. Helikopter hobuseid ja veterinaare ei sõiduta. Ja loomad loomadeks- ka inimesed haigestuvad äkki, kas alati peab siis helikopteri tellima?" küsib ta.

Teine lugeja kirjutab: "Mõned nädalad tagasi seisin pühapäeva õhtul Kuivastus järjekorras - olin ostnud e-pileti varasemale praamile, kuid kuna sellele ei jõudnud, kasutasin piletit lihtsalt tavajärjekorras. Saanud sadama alale sisse, laeti laev täis. Rada kus olin mina, sai peale sõita kõige viimasena, mina aga osutusin paraku neljandaks mahajääjaks, keda enam peale ei lubatud ning minu selja taga veel umbes 10 sõidukit sama moodi.

Samal hetkel tekkis laadimisel mingi viivitus, ilmselt liikusid sõidukid laeval rohkem kokku või manööverdati mõne rekkaga ning minu üllatuseks ja pahameeleks hakati täitma vabanenud ruumi vahetult samal hetkel üldjärjekorra tõkkepuu alt läbi tulevate sõidukitega, kuigi mina ja teised raja-kaaslased olid sadamas paarkümmend minutit värsketest saabujatest varem.

Nii laeti mõne minuti minuti jooksul peale üle 10 värske üldjärjekorras saabuja kes kõik minust mööda tuhisesid, laev sai täis ja mina jäin ootama järgmist reisi.

Miks laadimine nii toimub ning kas varasemale reisile ostetud, kuid sama piletiga mõned tunnid hiljem üldjärjekorras saabuvaid reisijaid koheldakse varjatult vähem prioriteetsetena? Seisame ju järjekorras kõik ühte moodi..."