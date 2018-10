TS Laevade juht: hoiatusstreigi kujul võib laevaliiklust häirida maksimaalselt kuni üks tund

„Seaduse kohaselt võivad töötajad häirida hoiatusstreigi kujul laevaliiklust kestvusega maksimaalselt kuni üks tund - igal muul juhul on streik ebaseaduslik ja sellega kaasnenud kahjud tuleb streikijatel hüvitada,“ rääkis TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel Ärilehele. „Samuti on võimalik streikivad töötajad streigi ajaks asendada.“

„Meie arvates ei ole streik tõenäoline - see näitaks ka juba eos ilmselgelt tahtmatust kokkuleppele jõuda ka riikliku lepitaja juures. Meie laevadel algavad igakuised sissetulekud umbes Eesti keskmisest palgast, mis on omakorda 1/3 võrra kõrgem Saare, Muhu ja Hiiumaa keskmistest palkadest ja just Saaremaalt, Muhust ja Hiiumaalt on ka paljud meie töötajad,“ lausus ta. „See looks huvitava olukorra, kus streikijad keelduvad teenindamast piltlikult öeldes naabrimeest, kelle sissetulek on streikijast väiksem.“

Ametiühingu liikmed meie töötajatest on üks osa laevade tekimeeskondadest. Ametiühingu liikmeteks ei ole ükski kapten, tüürimees ega vanemmehaanik.

Suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaühendust opereeriv TS Laevad pöördus riikliku lepitaja poole, kuna alates selle aasta märtsist kestnud läbirääkimised meremeeste sõltumatu ametiühinguga (EMSA) ei ole viinud kollektiivlepingu sõlmimiseni, kirjtuas eile õhtul ERR.

"TS Laevad on regionaalne ettevõte ja meie tulu on fikseeritud kaheksa aastases halduslepingus ning veo kasumimarginaalile on seatud piirid, mida ettevõtte ületada ei tohi. Seetõttu on meil raske tulla kõikidele ametiühingu nõudmistele vastu," selgitas Kaabel.