TS Laevade strateegia: esmalt kulutada renditud Leedo laeva, uus parvlaev seisab kai ääres

Riikliku praamioperaatori TS Laevade kõik neli uut parvlaeva on kohal, kuid aeg-ajalt tekitab reisijates ja kaupmeestes nördimust, kui sõita tuleb ikka nö vana laevaga ehk Saaremaa Laevakompaniilt renditud Hiiumaaga. TS Laevad kinnitas, et parvlaev Tõll on olnud tõepoolest nädalapäevad garantiiremondis ja tööde kiirus sõltub Poola tehase remondimeeste osavusest.

TS Laevad kommunikatsioonijuht Sirle Arro kinnitas, et Saaremaa liini teenindamiseks on kasutuses hetkel kolm laeva: Piret, Tõll ja Hiiumaa. "TS Laevad on otsustanud, et praegu teenindavad liini Piret ja Hiiumaa. Graafik on kahe laeva graafik."

Kuigi reisijates võib tekitada imestust, et miks ei sõideta enda ja uuemate laevadega, on põhjus tegelikult arusaadav - kuna Vjatšeslav Leedo firmale kuuluv Hiiumaa on renditud TS Laevadele krõbeda hinnaga kuni 1. oktoobrini 2017 (aastane rendihind ca 6,4 miljonit eurot), siis ennekõike kulutatakse renditud vara ja optimeeritakse enda laevade kasutust. Seda enam, et uutes laevades on tihti vaja teha väiksemaid ja suuremaid garantiitöid.

Rahulolematust on väljendanud ka mõned ettevõtjad, kelle tegevus parvlaevadel toimub - ikka eelistatakse uut laeva uue sisseseadega kui vanemal laeval tegutsemist. TS Laevade juht Kaido Padar eitas ettevõtjate nurinat ning möönis, et pigem on küsitud laevade valiku kohta lihtsalt info saamiseks.

Arro kinnitas, et Poola laevatehasest tulnud Tõllul ei ole midagi suuremat häda, vaid seisab kai ääres vajalike garantiitööde tarvis - näiteks kõrvaldatakse tuletõrjesüsteemi tõrkeid jms. "Garantiitööde eest tasub laevatehas (Remontowa-toim.). Mingit ajalist limiiti praegu pole paika pandud, millal Tõll liinile läheb."

"Kui selgub, et ka mõnel teisel laeval on vaja teha garantiitöid, siis need tellitakse ja olenevalt iseloomust, tehakse kas laeva liinil olles või kai ääres seistes."