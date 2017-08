TS Laevade uus juht on Lõuna-Aafrikas mereasjandust õppinud

Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad OÜ uueks juhatuse esimeheks saab Jaak Kaabel, kes on varasemalt töötanud majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus-ja merendusosakonna juhatajana, kus tegeles ka siseriiklike parvlaevaühenduste arendamise ja planeerimisega.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul osutus Jaak Kaabel valituks tänu eelnevale tugevale kokkupuutele Eesti parvlaevaliikluse ja ettevõtlusega, samuti on Kaabelil merendusalane kõrgharidus.

„TS Laevad OÜ uue juhina soovime näha inimest, kes suudab ettevõtte strateegilisi eesmärke ellu viia, juhtida äriprotsesse ning organisatsiooni, mille fookuses on ettevõtte efektiivsuse tõstmine ja kõrgetasemelise teeninduse tagamine. Jaak Kaabeli näol oleme sobiliku juhi leidnud.“

„Jaak Kaabeli senised kogemused Väinamere parvlaevaliikluse ümberkorraldamises ning efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmises ning erinevate huvigruppidega kompromissideni jõudmine annavad aluse TS Laevad OÜ juhatuse esimehe ametiga hästi hakkama saada. Seda toetavad Kaabeli merendusalased teadmised ning soov merendust uuendusmeelsemaks muuta,“ lisas Kalm.

Jaak Kaabelil on magistrikraad rahvusvahelises merendusõiguses Kaplinna ülikoolist, samuti on ta läbinud mitmeid merendus- ja juhtimisalaseid koolitusi. Kaabel on tegelenud varasemalt ka ettevõtlusega.

Tänaseks on Jaak Kaabeliga lepingutingimused kokkulepitud ning ta asub TS Laevad OÜ juhatuse esimehena ametisse 11. septembril.