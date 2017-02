Tšehhi miljardär sotside tulumaksuplaanist: aga kes on rikkad?

Tšehhi miljardär tõmbas enne valimisi käima diskussiooni, et kes on rikkad, kirjutab Bloomberg.

Tšehhi miljardärist rahandusminister Andrej Babis astus enne valimisi vastu valitsuspartnerist peaminister Bohuslav Sobotkale. Viimane tahab rikkaid maksustada ja esimene küsib, et aga kes on rikkad.

Babis, kelle ANO partei on parlamendivalimistel arvamusküsitluste alusel liider, plaanib vähendada kõigi aastas alla 113 000 krooni ehk 4417 dollari teenivate tulumaksu. Ta lubas kärpida enamus tšehhide makse ja tõsta tulumaksumäära 32 protsendile neile, kes teenivad enam kui 50 000 krooni kuus, nimetades seda solidaarsuse märgiks.

Suure sissetulekuga inimestele tähendab see, et ühes tervishoiumaksu ja pensioniks rahakogumisega ületab nende tulumaksukoorem 40 protsendi taseme. Kuid kas rikkaks saab pidada umbes 2000 dollarit kuus teenivat inimest, arutlevad inimesed. Praegu on Tšehhi tulumaksumäär 15 protsenti, millele lisandub seitsme protsendipunktine solidaarsusmaks neile, kelle aastasissetulek ületab keskmist vähemalt 400 protsenti.

„Ma ei arva, et sotsiaaldemokraatide väljapakutu on hea idee, kuna see karistab üle 50 000 kroonise kuusissetulekuga inimesi,” ütles Babis parteikongressil. Samuti lükkas ta tagasi erimaksu kehtestamise teatud majandusharudele. Peaminister lubas ka tõsta makse ettevõtetele, mis teenivad vähemalt sada miljonit krooni aastas.

Sobotka ja Babis on varemgi piike murdnud erinevatel teemadel alates poliitikutele kuuluvate äriühingute potentsiaalsetest huvide konfliktidest kuni riigi rollini majanduses.