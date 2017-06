Tšehhi peaministriks pürgiv miljardär: me ei taha eurot

Tšehhi ei võta niipea eurot kasutusele kui miljardärist saab peaminister.

Andrej Babis on küsitluste kohaselt võitmas oktoobris toimuvaid parlamendivalimisi.

„Ma ei soovi eurot. Me ei soovi siin eurot,” ütles ta. „Kõik teavad, et euro on pankkrotis. Küsimus on meie suveräänsusest. Ma tahan Tšehhi krooni ja iseseisvat keskpanka. Ma ei soovi järgmist teemat, millesse Brüssel hakkab sekkuma.”

Läinud kuul lasti Babis lahti rahandusministri kohalt huvide konflikti vaidluse tõttu. Forbes hindas tema äriimpeeriumi, kuhu kuuluvad põllumajanduse, keemiatööstuse ja meediaettevõtted, kolmele miljardile dollarile, kirjutab Bloomberg.

62-aastane slovakk väidab, et ta on tsentrist ja ei nõustu poliitilise siltide kleepimisega, kuigi kõlab sarnaselt Ungari Victor Orbaniga, kes on vastu pagulaskvootidele ja suveräänsuse äraandmisele.

Kui valimised toimuksid praegu, siis tema ANO partei peaks võtma kolmandiku häältest võrreldes aprillikuise küsitluse 28 protsendise näiduga.

Tšehhi valitsused on järgemööda keeldunud nimetamast eurole ülemineku tähtaega. 2016. aasta eurobaromeetri alusel pooldas 72 protsenti küsitletud tšehhidest Tšehhi krooni.

Kuigi riigieelarve tuli mullu plussi, ei ole tema sõnul tasakaalus eelarve püha lehm. Ta lubas alandada makse ja ei ole vastu laenu võtmisele majanduskasvu, kõrgemate palkade, suurema majanduse kogutoodangu ja suuremate kulutuste nimel.

„Me peame võitlema selle nimel, mille meie esivanemad on loonud,” ütles Babis. „Kui siin saab olema rohkem moslemeid kui Brüsselis belglasi, siis see on nende probleem. Mina neid siia ei taha. Nemad ei tule meile ütlema kuidas mepeame siin elama.”