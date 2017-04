Tšehhid avasid Euroopa Liidu rahadega bordelli

Euroopa Komisjon on asunud uurima juhtumit, kus kulutati suur summa Euroopa Liidu raha, et renoveerida Tšehhi ja Saksamaa piiril asuv maja, mida nüüd kasutatakse bordellina.

40 000 eurot eraldati Euroopa Liidu toetusfondist, et taastada külaslistemaja väikses Pomezi külas, mis asub Prahast 140 kilomeetri kaugusel. Kuid Saksa ringhääling MDR andmetel kasutatakse hoonet nüüd bordellina, vahendas Politico.

Nüüd on asunud kurioosset juhtumit uurima Euroopa Komisjon ning hoone omanik peab kogu toetuse täismahus tagasi maksma.

Saksamaa konservatiivne parlamendisaadik Peter Jahr kritiseeris, kuidas Tšehhis jaotatakse ja kasutatakse Euroopa Liidu regionaalarengufondi raha. Probleeme tekitab nimelt see, et raha makstakse välja kohe peale ametliku taotluse esitamist, kuid raha otstarbekat kasutamist kontrollitakse alles hiljem.

Jahr rõhutas, et selline protsess peab muutuma. "Praegune juhtum näitab, et kontrollid peavad toimuma kohe peale toetuse saamist, et vältida vigu ja võimalust pettuseks," ütles ta.