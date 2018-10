Tselluloositehase vastased said riigikohtus lüüa. Eriplaneeringu algatamisel ei otsustata ehitise asukohta

Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile.

MTÜ Emajõe Kaitseks vaidlustas halduskohtus valitsuse korralduse, millega algatati puidurafineerimise tehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneering.

Eriplaneeringu eesmärk oli leida tehasele sobivaim asukoht Emajõe vahetus läheduses. Halduskohus tagastas ühingu kaebuse läbivaatamatult.

Riigikohtu halduskolleegium nõustus kohtutega, et eriplaneeringu algatamist kohtus vaidlustada ei saa.

Reeglina võib kohtule kaebuse esitada vaid haldusmenetluse lõpptulemuse peale ning lõpplahendi kontrollimisel hinnatakse ka eelneva menetluse õiguspärasust.

Ehitise asukohavalik ei ole edasises planeerimismenetluses piiratud vaid planeeringu algatamise korralduses märgitava esialgse planeeringualaga (praegusel juhul Viljandi ja Tartu maakond Emajõe vahetus läheduses).

Kohaliku omavalitsuse üksused asuvad Eesti riigi territooriumil ning riigi planeerimispädevus pole sellise huvi korral põhiseadusega vastuolus.

