Tselluloositehase vedaja Margus Kohava: Tabivere elanikega me pole veel suhelda jõudnud

Margus Kohava ütles Ärilehele, et Tabivere elanikega pole tselluloositehase planeerijad jõudnud veel suhelda, kuna riigi eriplaneeringus on tehas jaoks võimalik kümneid võimalikke asukohti.

"Riigi eriplaneeringus on kümneid võimalikke asukohti. Me pole jõudnud suhelda kõikides võimalikes asukohtades elavate kohalikega ega kõikide kohalike omavalitsuste otsustajatega. Tartu valla esindajatega oleme varasemalt suhelnud, kuid seda üldisel tasandil puidurafineerimistehase idee teemal," ütles Kohava.

Tema sõnul on tegemist on vaid ühe võimaliku asukohaga, mis on arendaja seatud kriteeriumite – logistika, vooluveekogu ja metsaressursi olemasolu osas – sobilik. "Kui elanikud ning kohalik omavalitsus on huvitatud oma piirkonna arengust – ja me usume, et nad on – siis meie oleme huvitatud arengule kaasa aitama. Ükskõik, millise konkreetse asukohani riigi eriplaneeringu jooksul jõutakse, siis peaksime leidma atraktiivse kompromissi arendaja, kohaliku omavalitsuse ja kohalike elanike vahel," märkis Kohava.