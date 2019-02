Tudeng kaebas Leedu ülikooli kehva õppe pärast kohtusse ja nõuab õppemaksu tagasi

„Tudeng kirjutab diplomitöö ja sellega kinnitab, et õppis ning saab diplomi,“ rääkis Klaipeda ülikooli prorektori kohusetäitja Leta Dromantiene. „Tema kinnitas seda kõike, aga siis otsustas, et poleks paha ka õpingute eest makstud raha tagasi saada,“ lisas ta.

Üliõpilane nuriseb oma kaebuses õppe kehva kvaliteedi üle, õppematerjalid olid puudulikud, kontrolltöid tehti vähe, eksamid ei olnud tõsiselt võetavad, samuti jättis soovida õppejõudude inglise keele oskus.

Kaks aastat kestnud õpingute vältel tudeng mingeid kaebusi ei esitanud, küll soovis ta eksameid sooritada kas ettenähtust varem või siis hiljem, lubades õppida iseseisvalt.

Dekaan Rimantas Balsis soovitas kõigepealt kontrollida tudengi inglise keele oskust. „Meie õppejõududega on kõik selge- välistudengitega töötavate õppejõudude keeleoskus peab vastama tasemele B2“.

Dekaani sõnul ei valda mitte kõik välistudengid inglise keelt hästi. „Vahel oskavad nad mingit inglise keelt ja arvavad, et seda räägib kogu tsiviliseeritud maailm, kuid sageli on see vaid ühe konkreetse küla inglise keel. Pole saladus, et praegu on palju inglise keele variante,“ rääkis Balsis.

Klaipeda ülikoolis õpib 200 välistudengit.

Dromantiene sõnul juhtub selline asi Leedus esimest korda, kuid välismaal seda juhtub. „Selliseid näiteid on ja kahjuks on need kolmandate riikide tudengid,“ lausus ta.

TV3-e ajakirjanikud usuvad, et India kodanik soovib tõenäoliselt saada tasuta viisat ning Leetu naasta ning asi ei ole kuidagi õppe kvaliteediga seotud.