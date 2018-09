Tudengte netopalga ootus on 1585 eurot. Kes on noorte arvates Eesti parim tööandja?

Tööandja brändingu agentuur Instar viis mais läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringud, millele oli kokku üle 5400 vastaja.

„Noored hindasid 194 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta- aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus“ ütles tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. Eesti tudengite uuringut on läbi viidud üheksa aastat alates 2010. aastast ja selle aja jooksul on Transferwise´i atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud.

TransferWise’i arendusjuht Alvar Lumberg ütles, et 21. sajandi noor tahab teha mõtestatud tööd toetavas ja positiivses õhkkonnas. "TransferWise'i kultuur ja väärtused on missiooni- ja koostöökesksed ja meil on hea meel, et tudengid on seda märganud. Meile on oluline olla noore spetsialisti jaoks tõsiseltvõetav tööandja. Enamgi veel kui tööandja, tahame olla partner eneseteostuses – pakkuda arenguvõimalusi ja saada vastu värskeid mõtteid ja energilist panust. Usume, et TransferWise’i atraktiivsus tuleneb ettevõtte selgest missioonist ja avatud, toetavatest väärtustest. Samuti püüame kohalikule kogukonnale nii koolilastele kui ka tudengitele mõeldud ürituste ja praktikavõimalustega oma kogemust ja teadmisi tagasi anda.”

Tegelikult teenitav netotöötasu on kasvanud aastaga vähem kui palgaootus.

Aastaga on noorte netopalgaootus kasvanud üle 100 euro 1473 eurolt 1585 euroni. Kasvanud on ka kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli mullu 827 eurot kuus ja tänavu 889 eurot kuus.