Tugevate tulemustega Merko ja Nordecon kurdavad tööjõu ja materjali kallinemise üle

Ehitusettevõte Nordecon kurdab, et materjalide ja tööjõu kallinemise tõttu on üheksa kuu brutokasum aastaga vähenenud. „Samuti mõjutab tulemust üha enam kvaliteetse oskustööjõu ebapiisav saadavus ja seetõttu ka allhankijate nappus hoonete ehituse segmendis, kus eelkõige elamuehituse vallas rajatakse samal ajal Eesti turu kohta suurt hulka objekte,” teatas Norcdecon. „Viimane asjaolu võimaldab allhankijatel julgemalt hindu tõsta, pingestades sellega peatöövõtjate marginaale.”

Samuti nentis Merko Ehitus, et kõik ehituslepingud on pingelise ajagraafikuga ja tuleb tegutseda turul, kus on projekteerijate ja võimekate alltöövõtjate puudus.