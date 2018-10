Tuhanded inimesed peavad riigile kinnitama, et nad pole tankistid

Rahandusministeerium tuletas eelmisel nädalal saadetud massteavituses, et andmete esitamise tähtaeg ühingu tegeliku kasusaaja kohta tuleb esitada 30. oktoobriks.

Kirja said ka ühingud, kus on ka üks omanik. Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Taivo Põrk selgitas ERR-ile, et tegelike kasusaajate andmete esitamist tuleks sellisel juhul võtta kinnitusena, et juhatuse liikmed langetavad oma ettevõtetes juhtimisotsused ise, mitte ei tegutse kellegi teise kontrolli - näiteks lepingulise kontrolli - või juhtimise all.

"Üldisemalt on tegelike kasusaajate andmete avalikult kättesaadavaks tegemise eesmärk muuta ettevõtluskeskkond läbipaistvamaks. Kui ettevõtluskeskkond muutub läbipaistvamaks, võidab sellest kahtlemata kogu Eesti majandus," selgitas ta.

