Tuhanded noored üle Eesti käisid oma vanematega tööl kaasas

12.−16. veebruaril toimunud „Tööle kaasa!“ algatusest võttis osa vähemalt 75 tööandjat ja 36 kooli üle Eesti. Esialgsete andmete järgi külastas nädala jooksul oma vanemate või lähedaste töökohti ligi 2000 last eesmärgiga saada teadlikumaks töömaailmas toimuvast. Tagasiside põhjal võib algatust pidada igati kordaläinuks, teatas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

„Arvestades, et „Tööle kaasa!“ toimus sel aastal üleriigiliselt esimest korda, vastas tulemus täielikult meie ootustele ja enamgi,“ tundis kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts head meelt. „Oleme saanud mitmetelt tööandjatelt ja koolidelt tagasisidet, et algatus oli igati tore ja kasulik ning võiks saada traditsiooniks. See julgustab meid järgmistel aastatel kindlasti jätkama ja tegema seda veelgi paremini,“ kinnitas ta.

Teiste seas osales algatuses Tartu Kivilinna Kool, kus algatusest võttis osa 120 noort. Ühtekokku tutvusid sealsed õpilased 76 erineva tööandja tegevustega. „Õpilased kogesid väga palju positiivset ja said tööelust realistliku pildi. Väga palju anti tagasisidet, et töös on nii palju vastutust, pinget ja suhtlusoskuse vajadust. Kokkuvõtteks oli „Tööle kaasa!“ päev väga kasulik, sest mõisteti erineva töö iseloomu ja selginesid valikud tulevikuks,“ kirjeldas noorte kogemust Tartu Kivilinna Kooli õppejuht Pille Saadjärv.

Tööandjate poolt osalesid algatuses teiste hulgas ka Konekesko Eesti AS ja Salvest AS. Konekesko Eestit külastas algatuse raames 23 last. „Sellised toredad algatused annavad lastele parema ettekujutuse erinevatest tööelu valdkondadest ja nende toimimisest, et siis tulevikus oleks lihtsam teha valikuid eriala suhtes. See on hea võimalus silmaringi laiendada,“ kinnitas Konekesko Eesti turundusjuht Lola Tehver.

Salvesti tegevustega käis tutvumas 14 ettevõtte töötaja last. „Nii lapsevanemad kui õpilased olid väga tänulikud võimaluse eest tutvuda meie ettevõtte erinevate tööde-tegemistega. Lisaks tekitas algatus kõikides ettevõtte töötajates positiivset elevust ning rõõmu,“ selgitas Salvesti personalijuht Alice Ellamik.

Algatuse „Tööle kaasa!“ raames avasid Eesti ettevõtted vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 7.−9. klassis õppivatele lastele, loomaks neile koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks.