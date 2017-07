Tühja neist sanktsioonidest: Põhja-Korea majandus kasvas viimase 17 aasta kiireimas tempos

Vaatamata ülemaailmsetele sanktsioonidele relvaprogrammide tõttu kasvas Põhja-Korea majandus viimase 17 aasta kiireimas tempos tänu ekspordi ning kaevandamise ja muude tööstusharude kasvule, teatas Lõuna-Korea keskpank reedel.

Lõuna-Korea keskpanga teatel kasvas Põhja-Korea sisemajanduse kogutoodang eelmisel aastal 3,9 protsenti, mis on kiireim kasv pärast 1999. aastat (siis 6,1 protsenti), vahendab AFP.

Põhja-Korea ei avalda ametlikult oma majandusnäitajaid ning Lõuna-Korea keskpank avaldab oma iga-aastaseid hinnanguid riiklike ja eraorganisatsioonide kogutud andmete põhjal.

Põhja-Korea majandusest 12,6 protsenti moodustava kaevandussektori kasv oli 8,4 protsenti.

Samuti võtmetähtsusega raske- ja keemiatööstuse toodang suurenes 6,7 protsenti ning eksport kokku kasvas 4,6 protsenti, osaliselt tänu tulutoovate maavarade väljaveole.

Hiina peatas veebruaris kivisöeimpordi Põhja-Koreast, kuid on jätkanud kauplemist muude maavarade, sealhulgas raua ja rauamaagiga, ulatades sellega isoleeritud režiimile päästva õlekõrre.

Põhja-Korea majandus on kasvanud vaatamata sanktsioonidele sadade riiklikult toetatud eraturgude hiljutise leviku tõttu. Seal müüakse kõike alates toidust kuni Hiinast toodud elektroonikani.

Kuigi Põhja-Korea eitab igasuguseid reformiplaane ja väidab, et on endiselt sotsialistlik, on režiim järk-järgult praotanud ust eraettevõtlusele.

Analüütikute hinnangul võib laias mõistes erasektor olla veerandi kuni poole taga Põhja-Korea SKT-st.