Tühja sellest vaidlusest postkontorite üle: Omniva paneb ühe kuuga 100 uut pakiautomaati püsti

Kui veel aasta alguses oli Omnival pakiautomaate Eestis ligi 130, siis aasta lõpuks on neid juba 250 ning võrgustik kahekordistunud, teatas ettevõte pressiteate vahendusel. Lisaks möödunud paigaldustele laiendab postifirma veel käesoleva aasta lõpus Eesti postivõrku 100 uue pakiautomaadiga.

Novembrikuu jooksul võtab Omniva käsile läbi ajaloo kõige mahukama pakiautomaatide laienemise projekti, mille raames lisab logistikaettevõtte Eestisse 100 uut pakiautomaati.

"Täna käib üheksa inimest kümnest postkontoris selleks, et oma pakk kätte saada. Samal ajal soovivad kaheksa neist selle kätte saada hoopis pakiautomaadist," ütles Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel.

Ta märkis, et pakiautomaadivõrgustikku laiendab ettevõte pidevalt selleks, et oma klientide soovidele vastu tulla. 6. oktoobril asus esimene rongitäis pakiautomaate Eesti poole teele ning tänaseks on esimesed automaadid juba kohal. Uusi automaate hakatakse paigaldama novembri alguses.

"Täna ei saa enam öelda, et pakiautomaat on ainult linnainimese mugavus, sest huvi pakiautomaatide vastu on suur just väiksemates asulates. Kindlasti jõuab üha rohkem pakiautomaate ka väiksematesse asulatesse," märkis Arumeel.

Juba varem on pakiautomaadi omale saanud näiteks Puhja, Rõngu, Sauga, Nõo, Käina ja paljud teised väiksemad asulad. Käesoleval aastal paigaldab Omniva Baltikumi üle 250 uue pakiautomaadi, millest 100 paigaldatakse üle Eesti.

Omniva soov on tuua pakiautomaadid kõigile inimestele lähedale, keskendudes asukohtadele, kus nende järele on nõudlus ja vajadus. Ühtlasi jõuab Omniva selle aasta laienemisega ka paljudesse väiksematesse asulatesse, kus seni pakiautomaadi kasutamise võimalus puudus.