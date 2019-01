Tuhkatriinu lennud ja suured sekeldused reisijatele. Kokkuleppeta Brexiti tume vari lennunduses

Kuigi Euroopa Komisjon võttis vastu varuplaani leppeta Brexiti puhuks, mis lubaks Briti lennufirmadel ka jätkata lahkumisele järgneva aasta jooksul Euroopa riikides ja õhuruumis tegutsemist, on ebaselge, millised oleksid tulemused leppelise Brexiti puhul või kas olukorda reguleerivad Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsiooni põhimõtted. Teoreetiliselt on ka võimalik olukord, et lennuühendus Suurbritanniaga kaob, kui Brexit viiakse läbi kindlate kokkulepeteta.

Praegu teadaoleva lennugraafiku järgi on Suurbritanniast lahkumas kümme „Tuhkatriinulendu" - lennukit, mis tõusevad õhku mõnest Briti lennujaamast 29. märtsi õhtul, kui Suurbritannia on veel Euroopa Liidu liige ning maanduvad peale Brexitit.

Sellised võimalikud nn Tuhkatriinu lennud valmistavad lennufirmadele praegu parajalt peavalu. Reisijad jõuavad sihtriiki kui kolmanda riigi esindajad, peavad läbima tollikontrolli ning mõnel juhul võib neil isegi vaja minna viisat.

Pidades silmas, et lennufirmad müüvad pileteid kuni aastapäevad ette, on mitmed lennureiside pakkujad valmistunud Brexiti puhul halvimaks.

Briti lennufirma Thomas Cook Airlines uuendas enda kasutustingimusi, lisades firma kontrolli alt väljas olevate force majeure olukordade sekka ka „olukorrad, mis tulenevad poliitilisest ebastabiilsusest", pidades täpsemalt silmas just kokkuleppeta Brexitit. Ka Ryanair kindlustas oma tagala ning andis teada, et võimaliku kokkuleppeta Brexiti puhul võivad nende lennud Briti saartele peatuda ligi kolmeks nädalaks.

Kogu turismivaldkond saab hoobi

Seejuures ei ole kokkuleppeta Brexit peavaluks ainult lennundussektorile, vaid puudutab tugevalt ka kogu turismivaldkonda üldiselt. Kuniks ei ole vettpidavaid riikidevahelisi kokkuleppeid, võib turistide vool Suurbritanniasse ja sealt välja langeda stagnatsiooni. 2016. aasta statistika näitab, et ligi 70 protsenti Londonit külastavatest turistidest on pärit mõnest Euroopa riigist.

Rangem piirikontroll ja võimalik vajadus ID-kaardi asemel passi kasutada muudab keerulisemaks seni vaba liikumisega harjunud eurooplaste reisimise Suurbritanniasse. Ka riigist lähtuv turism saaks suure löögi, arvestades, et 2017. aastal reisisid Suurbritannia elanikud välismaale üle 72 miljonil korral. Enim külastati Hispaaniat, kus käidi pea 16 miljonil reisil.

Loe veel

Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust tähendab ka, et saareriigil ei ole enam kohustust järgida Euroopa Nõukogu määrust nr 261/2004, mis reguleerib lennureisijate õigused näiteks ära jäänud lendude või liigpika lennujaamas ootamise korral. Veel on ebaselge, kas Suurbritannia võtab omaltpoolt vastu sarnase dokumendi või loobub sellest täielikult, jättes sellega õhku võimaluse, et rahvusvahelised reisijad on ilma igasuguse kaitse ja garantiideta.

Märts jõuab aina lähemale, kuid seni ole Brexiti kokkulepet veel kuskilt paistmas. Vaid aeg annab aru, mis on selle poliitilise käigu tegelik mõju Suurbritanniale, Euroopa Liidule ja maailmale tervikuna.