Tükitöö tegija küsib: kas tööandja tohib mulle miinimumpalgast vähem maksta?

Tööinspektsiooni potaalile Tööelu kirjutas inimene, kes töötab täistööajaga ning kelle töötasu arvestatakse vastavalt tükitööhinnetele. "Probleem on selles, et ma ei jõua tükke täis teha ning tööandja maksab palka vastavalt tükkidele. Eelmine kuu ma ei saanud isegi miinimumi. Kas tööandja käitub õigesti?" küsis ta.

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar töötaja peab olema teadlik oma töötasust, selle arvutamise viisist ja palgapäevast, samuti tööandja makstavatest ja kinnipeetavatest maksudest ja maksetest. Töölepingu kirjalikus dokumendis peavad olema kirjas kõik tasud, mida töötaja töö tegemise eest saab.

"Juhul kui pooled on kokku leppinud, et töö eest tasustamine toimub tükitöö alusel, peab töölepingus või selle lisades olema eraldi välja toodud tükitöö hinne. Rõhutan, et tükitöötasu peab igal juhul olema seotud ka ajapalgaga, nt tunni- või kuutöötasuga," ütles Kaar.

Kuigi pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasu suuruses ja selle arvestamise alustes, ei saa tema sõnul töötasu kujunemine viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa. Tunnitasu alammäär on 2,97 eurot ja kuutasu alammäär 500 eurot. "Seega peab täistööajaga töötajale, kelle töötasu arvestatakse tükitöö alusel, maksma iga kuu vähemalt töötasu alammäära," ütles Kaar.