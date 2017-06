Tuleb ajamasin välja otsida: kui sa oleks 2010. aastal vaid seda teadnud, oleks sa täna miljonär

Bitcoin Foto: JIM URQUHART, REUTERS

Paraku on järgnev lugu kasulik neile, kel on kodus ajamasin. Õppetund on see aga meile kõigile, sest kunagi ei või teada, milline investeering võib osutuda tõeliseks kullasooneks. Fortune'i Lucinda Shen tegi mõned arvutused, mis puudutavad krüptoraha bitcoin. Hiljuti tegi see rekordi 2200 dollarit bitcoini eest.