Tulemöllus suuri kahjustusi saanud Volta Loftide lugu: arendajale suur krahh, enam kui tuhat investorit ootavad, mis nende rahast saab

Ärileht konsulteeris kinnisvaraasjatundjatega, kes ütlesid, et väga palju oleneb sellest, kas hoone on ehitamisel või juba kasutuses. Ehitamisel hoonel võib olla peal kõigehõlmav kindlustus, mis tihti arendusprojektidele peale võetakse. Tööstuse 47d on aga huvitaval kombel ehitusregistris kirjas tootmishoonena ja see on juba kasutusel. See on omaette teema, aga oluline on ka teada saada, mis asjaoludel tuli süttis. Ehk on siiski kindlustus peal, kuid tegelikult on arendaja jaoks olulised kaks aspekti - aja- ja reputatsioonikadu.

Ajakadu seetõttu, et tõenäoliselt on nüüd vaja suur osa majast renoveerida. Müük sel ajal tõenäoliselt ei toimu. Broneeringud võidakse üles öelda. Müügilepingute tingimusi Ärileht ei tea, kuid võib-olla tuleb sealtki taganemisi. Siin tuleb mängu ka reputatsioonikahju. Mitte arendajale, sest Endover on Tallinnas kõva tegija, vaid Volta Loftide projektile. Kes soovib osta korterit põlenud majas?

Müümata on miljonite eest

Arendaja lootis kogu projektist ligi 2,5 miljonit eurot kasumit. Paraku on müümata veel palju kortereid ning võib vaid ette kujutada, milliseid kahjustusi said just ülemiste korruste pinnad. 5. korruse kallistest pindadest on müümata kolm korterit, mil hinnad 501 900 kuni 758 500 eurot. Broneeritud on kaks korterit ja kaks on müüdud. Niisiis võib juba siit tulla pauk, mis kasumi nulli lähedale viib.

4. korrusel on müümata 10 korterit, kus hinnad enamasti 200 000 ja 300 000 euro vahel. Broneeringuid ei ole, aga müüdud on mitmeid pindu.

3. korrusel on müümata 9 korterit ning seal on võimalik korter saada 200 000, aga ka enam kui 435 000 euroga.

2. korrusel on müümata 15 korterit ja hinnad jäävad reeglina 100 000 euro kanti, aga on ka kallimaid.

1. korruse äripind on müüdud.

Ühirahastus on aktiivselt sees

Crowdestate'i liikmete poolt rahastatud Crowdestate TST47D OÜ on esimeses rahastusvoorus omandanud 1% suuruse osaluse Volta Loftid OÜ-s ning sõlminud ettevõttega kuni 1 250 000 euro suuruse, 14,50% fikseeritud intressiga (aasta baasil) kuni 24-kuulise tähtajaga finantseerimislepingu. Rahastuskampaania teise etapi maksimaalne rahastusmaht on 500 000 eurot, mis koos esimese etapi finantseerimismahuga moodustab kokku 1 250 000 eurot.

Millise hoonega on tegu?

Volta Loftid on 5-korruseline elu- ja ärihoone, mille 1. korrusel paiknevad äripinnad, elegantne möbleeritud fuajee, osaliselt maa-alune parkimine, tehnilised ruumid ja panipaigad. Korterid ja nende juurde kuuluvad panipaigad asuvad 2. - 5. korrusel. Katusele rajatakse terrassid, kuhu pääseb hoones asuva liftiga.

Detailplaneeringu kohaselt jaotub hoone 85% ulatuses elamu- ja 15% ulatuses äripindadeks. 1 853 m2 suurusele krundile planeeritud rekonstrueerimisprojekt näeb ette hoone brutopinna 9 659 m2, müüdavat netopinda on 6 626 m2. Kokku on hoonesse planeeritud 65 korterit, katuseterrassid, 10 äripinda, 72 parkimiskohta.

Projekt on hetkel kooskõlastuste faasis, ümberehitusprojekti jõustamiseks vajaliku ehitisteatise menetlusprotsess on mõnevõrra lihtsam ja vähem ajamahukas võrreldes ehitusloa taotlemise protsessiga. Ehitustegevuse alguseks on planeeritud III kvartal 2017, ehitustööd peaksid lõppema I kvartalis 2018.a. Ehituse peatöövõttu korraldab Endover KVB-ga seotud Metropoli Ehitus OÜ.