Tuleva aasta riigieelarve võetakse tõenäoliselt vastu hoolimata valitsuserakondade tülidest

Kas jagub hääli, kui Isamaa või sotsid hakkaksid eelarve vastuvõtmist pidurdama? Siis võiks tarvis minna aknaaluste riigikogu liikmete ja/või opositsiooni tuge.

„Isamaa on 2019. aasta riigieelarve koostamisel oluliselt panustanud ning rahanduskomisjoni ettepanekul läbi minu isiku toetanud II lugemise lõpetamist,“ ütles rahanduskomisjoni Isamaa liige Priit Sibul. „Hetkel ühtegi teist otsust tehtud ei ole.“

„Keskerakond seisab kahtlemata selle eest, et riigikogus võetakse seni suurim riigieelarve vastu. Arvan, et suuremat panust innovatsiooni, tervishoidu, maaellu, kaitsele, õpetajate ning päästjate-politseinike palgatõusu võiksid toetada mitte ainult koalitsioonierakondade saadikud, vaid kõik saadikud,“ ütles sama komisjoni keskerakondlasest liige Kersti Sarapuu. „Loomulikult on riigieelarve vastuvõtmine erinevate poliitiliste jõudude vaidluskoht alati olnud, kuid tuleb pingutada Eestile parima lahenduse leidmisel.“

Sotsiaaldemokraatidelt ei õnnestunud teada saada, kas nad ikka toetavad riigieelarve vastuvõttu. Tundub, et valitsuses on olenemata rändeleppe temaatikast piisavalt ühishuvi, et riigieelarve saaks vastu võetud, kuna sellest sõltuvad ka erakondade jagatavad „katuserahad.“

Seevastu endine rahandusminister, opositsioonis istuv Aivar Sõerd Reformierakonnast oli kriitiline ja ütles, et nende erakond ei ole valmis vastu võtma puudujäägis eelarvet.

Kolmapäeval, 21. novembril toimuval riigikogu istungil Reformierakonna fraktsiooni poolt 2019. aasta riigieelarve seadusele tehtavad muudatusettepanekud aitavad valmistuda kehvemateks aegadeks.