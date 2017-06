Tuleva pensionieelnõust: tänastele halbadele valikutele lisatakse mõned halvad valikud juurde

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas vaatamata pensionikogujate esindajate vastuseisule saata riigikokku teisele lugemisele kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu, mis Tuleva hinnangul ei aita lahendada ühtki sisulist probleemi, kuid muudab inimestele orienteerumise niigi läbipaistmatus süsteemis senisest veelgi keerulisemaks.

Kogumispensionide seadus reguleerib seda, kuidas Eesti inimesed oma tuleviku jaoks raha koguvad ja kuidas kogutud raha pensionieas välja makstakse.

Seaduse muutmise eelnõu, mille rahanduskomisjon täna riigikokku saatis, ei muuda pensionisüsteemi paindlikumaks ega loo inimestele võimalusi kasutada oma II sambasse kogunenud vara mõistlikult. Selle asemel lisab eelnõu vormilise paindlikkuse suurendamise sildi all erinevaid kindlustuslepingute tüüpe, teatas Tuleva.

“Sisuliselt lisab eelnõu tänastele halbadele valikutele veel mõned halvad valikud juurde,” ütles Tuleva Tulundusühistu juhatuse liige Tõnu Pekk. “See on hea näide finantssektori huvidest lähtuvast peenhäälestusest, mis suurendab komplekssust, aga ei lahenda inimeste jaoks ühtki probleemi.”

Samas ei võtnud rahanduskomisjon arvesse Tuleva, ametiühingute ega rahandusministeeriumi enda täiendavaid ettepanekuid. “Rahanduskomisjoni arvates vajavad need ettepanekud täiendavat mõjuanalüüsi, aga ometi puudub riigikokku edasi saadetud eelnõul sisuline mõjuanalüüs,” selgitas Tõnu Pekk. “Iga dokument, mille pealkirjas see sõna sisaldub, ei ole veel tegelik analüüs.”

Täna teisele lugemisele saadetud eelnõu ettevalmistamisel tegi rahandusministeerium koostööd pankade ja kindlustusseltside, aga mitte pensionikogujate esindajatega. Samuti pole keegi uurinud, kas kavandatavad muudatused inimestele üldse vajalikud ja arusaadavad on. Tuleva on veendunud, et ei ole. “Loodan siiralt, et valitsuserakonnad hääletavad inimestele kahjuliku eelnõu vastu,” ütles Tõnu Pekk.

Tuleva märgib, et Eesti inimesed ei usalda Eesti pensionisüsteemi. Üks põhjus on, et kogumispensionide seadus keelab inimestel II sambasse kogunenud raha mõistlikult kasutada. Selle asemel peab valdav osa pensionile suundujatest andma tulevikus kogu oma kogunenud pensionivara üle kindlustusseltsile.

Vastu saab värske pensionär kindlustusseltsilt igakuise väikese pensionilisa, mille väärtus aga iga aastaga inflatsiooni tõttu järjest kahaneb. Kindlustusseltsiga pensionilepingut sõlmides kaotab pensionär ka võimaluse elu vältel kogutud II samba vara lähedastele pärandada.