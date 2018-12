Tuleva: seadusandja teeb jätkuvalt kalleid kompromisse pensionikogujate arvelt

"On hea meel, et II sambasse kogutud pensioniraha ei voola enam endises mahus otse pankade turunduskulude ja kasumite katteks," ütles Tuleva juht Tõnu Pekk. Samas kritiseeris ta rahandusministeeriumit ning riigikogu selle eest, et eelnõu ei püüagi parandada pensionide väljamaksmise süsteemi, mis lõikab pensionile jäänud inimeste 2. samba säästudest järjekordse tüki.

"Jätkuvalt tõstetakse II sambaga liitunud inimeste elu jooksul kogutud säästud sundkorras kindlustusseltside taskusse," ütles Pekk. Lisaks keerukusele ja kulukusele ei luba selline süsteem tema sõnul inimestel pensionieas oma kogutud varale tootlust teenida. "Poliitikud ei eita probleemi, kuid lükkavad arutelusid sel teemal juba teist aastat järjest edasi," nentis Pekk.

Peki sõnul ei ole riigikogu ülesanne otsida kompromisse inimeste vara tootluse ja fondihaldurite kasumiootuste vahel. "Riigikogu asi on hoolitseda, et Eesti inimesed saaksid oma pensionisäästudest maksimaalse tulu," lisas ta.

Pensionikogujaid ühendav Tulundusühistu Tuleva loodi 22 Eesti ühiskonnategelase ja ettevõtja eestvedamisel ning tuhandete ühistu liikmeks astunud inimeste osalusel. Veidi rohkem kui pooleteise aasta eest alustanud Tuleva pensionifondides kogub tänaseks pensionit juba üle 8600 inimese.