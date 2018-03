Tuleval aastal võib tegevuse lõpetada üle 70 haruapteegi, sest nende omanikel ei ole piisavalt aega, et viia tegevus seadusemuudatusega vastavusse, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Haruapteekide ümberstruktureerimise piirangute probleem puudutab eelkõige mitte-proviisorist omanike omanduses olevaid haruapteeke, mis on asutatud enne 2014. aasta 9. juunit 4000 või enam elanikuga linnas. Need haruapteegid võivad mitte-proviisorist omanike juhtimisel tegutseda kuni järgmise aasta jaanikuuni. Kui algselt võimaldas seaduseandja haruapteekidele viie aasta pikkust üleminekuaega, et oma tegevus vastavusse viia üldapteekide nõuetega, siis kehtestatud proviisori omandinõue tõmbab viiele aastale vee peale.

"Tegelikult toimus kaks järjestikku reformi ja paraku nende koosmõju oli õnnetu. Ja 2015. aastal jõustunud proviisori omandinõue ei võimaldanud senistel omanikel haruapteeke enam ümber struktureerida. Sellest tulenevalt jäi siis tegelikult mitte- proviisoritest omanikele ainult üheksa kuud ja 11 päeva, kuigi tegelikult lubati viis aastat ja täna siis olemegi sellises olukorra, kus rohkem kui 70 apteeki ei ole võimalik ümber struktureerida," rääkis sotsiaalministeeriumile pöördumise teinud Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Timo Danilov ERR-i raadiouudistele.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.