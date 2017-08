Tuleval nädalal kogunevatel keskpankuritel on mille üle kukalt kratsida

Tuleval nädalal toimub maailma juhtivate keskpankurite kogunemine USAs Wyomingi osariigis Jackson Hole'is.

Euroopa Keskpank on juba kinnitanud, et keskpanga juht Mario Draghi osaleb sellel keskpankurite igaaastasel üritusel, kus ta kohtub ka USA keskpanga juhi Janet Yelleniga.

Rahapoliitika otsustajatel on, mille üle mõtteid mõlgutada. Üheks läbivaks teemaks tõotab kujuneda see, miks majandus ei reageeri õpikunäites kirjeldatult ehk mis on lahti makromajandusteooriaga. Miks väike tööpuudus ei vii tööjõupuuduseni, see omakorda kõrgemate palkadeni ja siis peaks ka tulema kõrgem inflatsioon. Paraku ei ole seda kõrgemat inflatsiooni kusagilt tulnud, kirjutab Reuters. See ei tööta.

Ometi on maailma majandusel kasvuhoog sees. Reuters küsitles enam kui 45 riigis 500 ökonomisti, kellel on ühesugune sõnum – alates aasta algusest ei ole toimunud maailmas inflatsiooniootuste muutust.

USAs, kus Föderaalreserv on tõstnud intressitaset, on ikka kummitamas nigel inflatsioonisurve.

Prantsusmaa suurpanga Societe Generale'i USA vanemökonomist Omair Sharif kirjutas hiljuti analüüsi, kritiseerides tendentsi peenhäälestada alusinflatsiooni mõõdikut, visates sealt välja mistahes komponente, mis hoiavad inflatsioni all.

„Lühidalt, kuigi alusinflatsioon paistab parem hinnalanguste ajal, siis kõik need eraldatud meetmed on jaanuarist alates nõrgenenud,“ kirjutas ta.

Analüütikud, kes hoiavad silma peal Euroopa Keskpanga tegemistel, on võrdväärselt pettunud. Keskpank on kulutanud umbes kaks triljonit värskelt trükitud eurot peaasjalikult valitsuse võlakirjade kokkuostuks ja selle tulemus on kõigest euroala 1,3 protsendine inflatsioon, mis on madalamal kuni kahe protsendisest inflatsioonieesmärgist. Mõnede mõõdikute alusel on alusinflatsioon veelgi madalam.

Picteti ökonomist Frederik Ducrozet on läinud hinge viimane alusinflatsioonist superalusinflatsiooni mõõtmine, kust on välja visatud ka paketireiside hinnad.

Üheks probleemiks on kallinenud euro. See peegeldab tänavu paljude euroala maade paranenud majandusi, kuid kui ühisraha kallineb, lööb see alla imporditud inflatsiooni ja on ekspordile koormaks.

Tuleval nädalal avaldatav euroala ostujuhtide uuring näitab tõenäoliselt tugeva majandusaktiivsuse jätku, kuid ilma hinnatõusuta.

Viis aastat tagasi tegi Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi Jackson Hole'is ajalugu, lubades teha mida iganes euro päästmiseks. Seekord ei ole temalt arvatavasti selle üritusel oodata olulist rahapoliitilist teadaannet.

Ka USA keskpanga juhilt Janet Yellenilt pole tõenäoliselt samuti oodata mingit uut rahapoliitilist suunamuutust. Lähiaja inflatsiooni mõjutavad suured mõjurid pole USA keskpanga mõju all. Kohale võib hakata jõudma reaalsus, et USA maksukärped, mis oli president Donald Trumpi üks põhiline valimislubadus ja mis on tõstnud äride kindlustunnet, on taltumas.

Nõrga inflatsiooni trend pole pelgalt USA, Euroopa ja Jaapani omapära. Inflatsioon on madal ka Indias, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja isegi Brasiilias.