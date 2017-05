Tulevane börsifirma keerutas hoogsalt tuult

Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte Enefit Taastuvenergia neli tuuleparki tootsid aprillis üle 18 300 megavatt-tunni taastuvelektrit, kasvatades eelmise aasta aprilliga võrreldes toodangut pea 5000 megavatt-tunni võrra, teatas tulevikus börsile minev ettevõte.

Ettevõtte juht Innar Kaasik ütles, et 18 300 megavatt-tundi on selline kogus elektrit, mis katab ligikaudu 7300 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektritarbimise. „Eelmisest aastast paremat toodangut aitas saavutada tuuleparkide hea töökindlus ja tugevam ning stabiilsem tuul,“ selgitas Kaasik. „Kõige rohkem tootsime Aulepa tuulepargis, kus toodang kasvas aastaga viiendiku ning oli kokku üle 7200 megavatt-tunni. Paldiski ja Narva tuuleparkides kasvas toodang protsentuaalselt veelgi rohkem, kuid nende võimsus on väiksem kui Aulepal,“ lausus Kaasik. Ainsana vähenes aastavõrdluses Virtsu tuulepargi toodang, kuna ühel tuulikul esines kuu lõpus rike, mis mai alguseks kõrvaldati.

Enefit Taastuvenergia tuuleparkide kogutoodang moodustas aprillis 32% kogu Eestis toodetud tuuleelektrist. Eleringi andmetel tootsid Eesti tuulepargid aprillikuus ligikaudu 58 000 megavatt-tundi elektrit, mida on 29% rohkem kui aasta varem.

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru elektrijaam, Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid ning Paide ja Valka koostootmisjaamad. Lisaks haldab Enefit Taastuvenergia Keila-Joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama.

Valitsus on teada andnud soovist Enefit Taastuvenergia vähemusosalus börsile viia. Eesti Energia tegeleb praegu Enefit Taastuvenergia börsileviimise eelanalüüsiga. Protsessi on kaasatud finantsnõustajatena Nordea ja Swedbank ning õigusnõustajana Raidla Ellex.