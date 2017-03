Tulevik on tume: Fordi ootab ees kasumi järsk langus

Ford Motors teatas, et autotööstuse halva olukorra tõttu valmistutakse kasumi 50-protsendiliseks languseks.

Ford teatas, et selle aasta esimses kvartalis on oodata müüginumbrite langust kõikidel maailmaturgudel. Eelmisel aastal tõusis müük vähesel määral Aasia regiooni tõttu, kuid nüüd on ka seal ees oodata langust.

Kardetakse ka seda, et Brexit toob kaasa suure languse Eroopa turul, kus jõuti kasumisse alles 2016. aastal. Ka konkurent General Motors teatas hiljuti, et plaanib müüa Vauxhalli ja Opeli brändid ja lahkuda Euroopast.

Ford teatas, et terve aasta peale loodetakse kahjumit väiksemaks saada ning teenida ligikuaudu 9 miljardit dollarit kasumit. Mullune kasum oli 20,4 miljardit dollarit. Autotootja sõnul võib olukord veel muutuda, kui president Trumpi administratioon otsustab maksustada kaupade importi Mehhikost.

Kõik suuremad USA autotoojad valmistavad vähemalt mingi osa oma masinatest Mehhikost. Fordi hinnangul on 13% kõikides USA-s müüdavatest autodest valminud Mehhikos.