Tuleviku meediamaailm juba täna? Jaapanlane on loonud ilma ajakirjaniketa uudistekanali. Kuidas see töötab?

Eelmise aasta 13. veebruaril tapeti Malaisia lennujaamas Põhja-Korea diktaatori Kin Jong-Uni poolvend. Selle sündmuse tõttu sai tähelepanu üks väike Jaapani idufirma, kirjutab Bloomberg.

See uudis jõudis Jaapani suurte kanaliteni pool tundi hiljem kui ühe pisikese idufirma JX Press Corpini. Tegemist on uudisete tehnoloogiale keskendunud firmaga, mis on asutatud 2008. aastal Katushiro Yoneshige poolt. Veidramaks muudab kogu loo see, et sealses toimetuses ei tööta ühtegi ajakirjanikku. Loomulikult ei ole neil ka välismaal mingeid korrespondente.

„NewsDigest sai loo üles 19:52, telekanalid said selle 20:30," kirjutas sotsioloog Naritosho Furuichi Twitteris pärast juhtunut. Ta nentis, et televisioonist on saanud aeglane meediakanal.

Mis on aga JX Press'i edu saladus? Nad on kombineerinud sotsiaalmeedia ja tehisintellekti. Nad on arendanud välja tööriista, mis kasutab masinõpet, et leida olulisi uudiseid sotsiaalmeedia postitustest ning siis kirjutab süsteem sellest ise uudise. See on toimetus, mis on täis insenere. Pärast Kim Jong-Nami juhtumit soovisid mitmed kohalikud meediakanalid seda süsteemi proovida.

Yoneshige, kes on 29-aastane, lahendab mitut probleemi. Esiteks on Jaapani meediakanalites tööl väga suur hulk ajakirjanikke ning kanalid ei tooda kasumit. Teiseks on suur töökäte puudus.