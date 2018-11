Tulevikule vastu. IT pole vaid Wordi ja Exceli näppimine

Eestist räägitakse kui maailmanimega IT-riigist. Nii see kahtlemata ongi. Eesti IT-ala suurnimi Transferwise valutab aga südant, sest üldhariduskoolide IT-õppest ei pruugi piisata, et tekitada õpilastes arusaama, mida IT üldse tähendab. Liiga palju on ainult Wordi ja Exceli näppimist.

Alvar Lumberg on Transferwise’i arendusjuht. Ta kutsus endale külla eksperdid, õpetajad, õppejõud ja õpilased, et arutada üldhariduskooli IT-õpet. Oletati, et kõik ei ole sugugi hästi.

Transferwise’i Emorilt tellitud miniküsitlusele vastanud ligi 300 õpilasest 7% väitsid, et soovivad kindlasti edaspidi valida IT-tee. 16% vastanuist kaaluksid seda. Üle poole küsitletutest olid aga veendunud, et IT ei ole nende teema. Koostöös Tartu ülikooliga soovib Transferwise nüüd teada, millised on meie üldharidussüsteemi kitsaskohad. Miks on nii, et piltlikult öeldes saab ühes koolis liigutada roboteid ja kirjutada koodi, aga teises koolis eelistatakse kirjutadeski tinti ja sulge.