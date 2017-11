Tulevikutöö raport: seisame silmitsi tehnoloogia uue lainega, mis on võimalus väikeste avatud majanduste jaoks nagu Eesti

Euroopa tulevikutöö raport näitab, et edukas digitaliseerimine loob meile uue majanduse ja tööturu. Teistest maha jäädes ootab meid vastupidine tulevik, kirjutab Äripäev.

Rahvusvahelise tulevikutöö raporti koostanud juhtimiskonsultatsioonifirma McKinsey & Company partner Jacob Staun rääkis, et me seisame silmitsi tehnoloogia uue lainega, mis on võimalus väikeste avatud majanduste jaoks, nagu Eesti.

„Eestis on avalikul sektoril päris hea stardipositsioon ja me soovitame selles uuringus näidata eeskuju uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel.

Tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse ja seadusandlusega soodustada digitaliseerimist ning kaotada takistused ja mõelda, kuidas saaks tehnoloogiat kiiremini majanduse kasuks kasutada,“ ütles Staun ja märkis, et siin saab riik olla erasektorile eeskujuks.

Allikas: Äripäev