Tüli ELMO laadimisvõrgustiku avaliku pakkumise ümber ootab lahendust. Ministeerium: komisjon käitus oma otsustes erapooletult

Ministeerium: puuduliku pakkumuse edukaks tunnistamine oleks andnud Luku-Experdile ebaausa eelise

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ja enampakkumise komisjoni liige Juku Paulus sõnas, et komisjon käitus oma otsustes erapooletult ning tugines oma hinnangutes vaid enampakkumise tingimustes nõutule. "Enampakkumuse tingimused olid sellised just põhjusel, et oleks kindlustatud laadimistaristu järjepidev toimimine ning klientide rahulolu," põhjendas ta.

Tingimused olid Pauluse sõnul kõigile pakkujatele võrdsed ja nägid muu hulgas ette võimaluse esitada ka ühispakkumus, mis oli mõeldud just selleks, et kui mõne nõude täitmisega on probleeme, saab toetuda teise osapoole kogemusele. "Luku-Experdi poolt esitatud pakkumus ei vastanud kokku kahele esitatud konkreetsele tingimusele."

"Komisjon ei oleks käitunud erapooletult kui oleks tunnistanud edukaks puuduliku pakkumuse ja andnud seega ebaausa eelise Luku- Experdile. MKM on hinnanud pakkumusi erapooletult, meil pole põhjust eeldada, et ka Tallinna Ringkonnakohus teisele seisukohale jääda võiks," sõnas ta.