Tüli Rail Balticus: omanikud pole RB Raili juhiga rahul

Rail Balticu projekti arendamiseks loodud ühisettevõtte RB Rail AS aktsionärid avaldasid ettevõtte tegevjuhi Baiba Rubesa suhtes rahuolematust.

RB Rail AS nõukogu esimees ja Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liige Riia Sillave ütles, et hetkel on Rail Baltica projekt kenasti edasi liikunud. "Oleme jõudnud projekteerimisfaasi, mille jaoks on vaja teha juhtimises muudatusi ja tehnilist laadi lähenemist. Baiba Rubesa on on edukalt Rail Baltica projekti tutvustanud ja uue raudtee rajamist ette valmistanud," ütles ta.

"Siiski on püsinud erinevad tõlgendused selle perioodi ülesannete ja vastutuse jaotuse kohta riikide ja projekti koordinaatori vahel. Viimane oli põhjuseks, mille tõttu ettevõtte osanikud juhatuse esimehe suhtes rahulolematust väljendasid. Rail Baltica ettevõtete juhid kinnitasid üksmeelselt, et projekt kulgeb riikides plaanipäraselt raudtee eduka elluviimise suunas," sõnas Sillave.

Teema tõstatati neljapäeval toimunud aktsionäride koosolekul, kuid umbusalduse avaldamist päevakorras ei olnud. Baiba Rubesa jätkamise osas võib tulla otsus järgmisel RB Rail AS-i nõukogu koosolekul.

RB Rail on loodud Rail Balticu projekti keskseks koordineerimiseks. Selle aktsiad kuuluvad võrdsetes osades Eesti RB Rail AS-ile, Läti SIA-le Eiropas Dzelzceļa Līnijas ja Leedu UAB-le Rail Baltica Statyba.

RB Rail AS-i nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Kõiki kolme riiki esindavad nõukogus kaks inimest ning nõukogu esimees on Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liige Riia Sillave.