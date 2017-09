Tulika otsib "lennujaamataksodele" juhte: trammiliini avamine teeb taksojuhid oma valikutes ettevaatlikuks

Taksofirma Tulika plaanib järgmise aasta veebruariks uue kaubamärgi Airport Taxi all lennujaama ja linna vahet sõitma panna 50 autot. Ettevõtte juhi Mati Saare sõnul raske leida nõuetele vastavaid taksojuhte, kuid olukorra teeb keerulisemaks ka vastavatud lennujaama trammiliin, mis teeb taksojuhte oma valikutes ettevaatlikumaks.

Ettevõtte juhi Mati Saare sõnul sõidab Airport Taxi nime all ja Tallinna lennujaama logoga samades värvides all hetkel 20 autot, järgmise aasta veebruariks on plaan kasvatada autosid 50-ni. "Tallinna taksoturul on konkurents pingeline, seda nii turuosa säilitamise ja suurendamise osas, aga analoogne on olukord ka Tulika nõuetele vastavate taksojuhtide leidmisega. Lisaks sellele oli teada, et 1. septembril alustanud kauaoodatud ja suure meedia tähelepanu olnud Lennujaama trammillin teeb teatud korrektuuri taksoteenuse mahtude osas ning on muutnud paljud taksojuhid oma edasistes valikutes ettevaatlikumaks," rääkis Tulika Grupi juht Mati Saar.

Samas kinnitas Saar, et Tulika ei ole kaotanud taksojuhte hoogsalt laienenud sõidujagamisfirmadele nagu Uber või Taxify. "Tulika Grupp ettevõtetest praktiliselt ei olegi lahkunud eelnevate perioodide jooksul taksojuhte nn. sõidujagamisfirmadesse, kuna me pole takistanud neil samaaegselt osalemast nende tegevuses. Pigem on seal pakutav hinnatase põhjuseks, miks see pole kogemustega taksojuhtidele atraktiivne," rääkis Saar.

"Sõidujagamise majandusloogika juhi poolt vaadatuna baseerub ja on edukas ainult juhul kui ei peeta vajalikuks arvestada sõiduki amortisatsiooni või/ning puuduvad näiteks liisingmaksed. Juhul kui see kulukomponent arvesse võtta, muutub oluliselt kogu majanduslik pilt."

Loe veel

Saar rõhutas, et alates 01. novembrist muutuva seadusega ei ole seaduse mõistes olemas terminit sõidujagamisfirmad või private juht, vaid kõik tasu eest toimuv reisjatevedu sõiduautodega on taksoteenus ning nõuab analoogseid teenindus- ja tegevuslubasid, mis seni kehtisid ainult traditsioonilisele taksondusele.

"Erinevus seisneb selles, et tavataksodel on jätkuvalt kasutusel taksomeeter + plafoon, taksopeatuste kasutamiseõigus, uuel taksonduse alaliigi ehk IT-taksonduse puhul toimub tellimine ja hinna arvestus nutiseadme abil ning puudub kohustus kanda taksotunnuseid."

Saare sõnul ollakse taksoturu järjekordsete muudatuste suhtes ootusärevad. "Oleme seisukohal, et 01. novembril jõustuvad riigikogu poolt vastuvõetud taksondust reguleerivad seadusemuudatused muudavad oluliselt taksoturgu. Kuidas - see saab olema väga huvitav ja ka palju võimalikke üllatusi-ootamatusi kaasa toov väljakutse kõigile selles sektoris tegutsejatele."