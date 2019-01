Tulumaksu tagasisaajate arv küündib üle 500 000 inimese, kasvanud on ka juurdemaksjate arv

Maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri sõnul oli eelmise aasta esimese 11 kuu töötasude pealt tulumaksu oodatust rohkem tasunud 506 000 inimest ehk 51,1% tulu saajatest.

Veel kuu enne seda oli nende inimeste arv 493 000, moodustades 50% tulu saajatest. Seega on nende inimeste hulk, kellel on võimalus tuludeklaratsiooniga raha tagasi saada, kui neil lisatulusid ei ole, ületanud juba poole miljoni piiri.

Ka on kasvanud nende inimeste hulk, kes peavad tulumaksu juurde maksma. Kui 10 kuu töötasude tasumise järel pidid seda tegema 55 000 inimest, siis kuu aega hiljem oli nende arv kasvanud 57 000 inimeseni. Eeldatav juurde makstav summa küündib 10,8 miljoni euroni.

Tulumaksu juurdemaksjate ja tagasisaajate arvelt on vähenenud nende inimeste hulk, kes tasusid mullu tulumaksu vastavalt ootustele. Kui esimese 10 kuu järel olid seda teinud 44% tulu saajatest ehk 436 000 inimest, siis 11 kuu järel vähenes nende arv 428 000 inimeseni ehk 43,2%ni tulu saajatest.

Tuludeklaratsiooni esitamise viimaseks kuupäevaks on 1. aprill. Riik hakkab enammakstud tulumaksu inimestele tagastama alates 26. veebruarist. Esmajärjekorras saavad oma tulumaksutagastuse kätte need, kes on deklareerinud oma tulud elektroonselt. Tulumaksu tagastamine paberil tuludeklaratsiooni esitanutele algab aga 19. märtsist.

Oma tänast seisu saab kontrollida e-maksuametis "Minu sissetulekute" all. Neil, kes peavad tulumaksu juurde maksma, peaks seal juba olema kirjas summa, mis ulatuses nad seda tegema peavad.