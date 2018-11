Tung sõidujagajate ridadesse sööb juhtide raha ja uneaega

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Kogenud sõidujagajate väitel on turg uusi sõitjaid paksult täis ja endise kasumi teenimiseks tuleb läbida üha rohkem kilomeetreid ning veeta pikemaid tunde roolis. Politsei leiab, et juhtide väsimus liikluses on probleem.